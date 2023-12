Tablet Android da 10" a prezzo stracciato su Amazon: meno di 85€

Vuoi spendere poco per un tablet Android che utilizzerai per navigazione web, email, streaming e altre attività di base? Sei nei posto giusto: la proposta di Voukou – un dispositivo da 10″ con 6GB di RAM e 128GB di archiviazione – oggi costa solo 83,99€, con spedizione inclusa e consegna prima di Natale. Per completare l’acquisto al prezzo indicato basta applicare manualmente il coupon (-40%).

Meno di 85€ per un tablet Android da 10″ con possibilità di navigare in 4G

Il protagonista interessante promozione su Amazon è il già citato tablet Voukou, un dispositivo dal design pulito e moderno, senza fronzoli ed elementi estetici che alla lunga potrebbero dar fastidio.

Il tablet è dotato di uno schermo IPS da 10.1 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel (circondato da cornici sottili e simmetriche), ed è alimentato da un processore MediaTek octa-core che arriva fino a 2.0 GHz. La RAM è di 6GB, la capacità di archiviazione è invece di 128GB (espandibile con microSD).

Il sistema operativo è Android 11 (senza pubblicità o bloatware), il comparto audio è stereo ed formato da due altoparlanti, ci sono poi il Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz), la connettività LTE e il Bluetooth 5.0. Per quanto riguarda foto e video, il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 16 megapixel e di una anteriore da 8 megapixel.

Quello di Voukou è un tablet versatile e conveniente, adatto per chi cerca una soluzione leggera e portatile. Non sarà un top di gamma, ma le performance sono solide, soprattutto per operazioni come navigazione web, social network, streaming e videochiamate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.