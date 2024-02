Tablet Android low-cost: prezzo STRACCIATO con il doppio sconto

Non sarà portentoso come i top di gamma di altra aziende, ma il tablet Android di AWOW può comunque regalare qualche soddisfazione. Innanzitutto costa solo 79,60€ (anziché 200€) grazie al doppio sconto Amazon: applica il coupon per uno sconto del 50% e inserisci poi il codice promozionale S2F6OL2T per un ulteriore 20% di risparmio.

Costo a parte, questo dispositivo offre un display FHD+ IPS da 10 pollici e una doppia fotocamera posteriore con sensori da 5 e 13 megapixel.

L’intrattenimento è portata di mano con questo tablet Android low cost

Esteticamente il device si presenta con un design gradevole e pulito ma non così ispirato e originale. Il retro in alluminio è lineare, senza fronzoli, e ospita solo una doppia fotocamera per foto e video di discreta qualità. La parte frontale invece è caratterizzata dal display FHD+ IPS da 10,1 pollici, circondato da cornici sottili e simmetriche.

In quanto a prestazioni, il dispositivo può fare affidamento su un processore octa-core a 2.0GHz, 3GB di RAM e 64GB di archiviazione che, volendo, puoi anche espandere fino ad 128GB. Il sistema operativo è Android 11 e mette a tua disposizione i principali servizi di Google, tra cui il Play Store, da cui scaricare tutte le applicazioni che vuoi.

Avendo una batteria da 6000mAh, il device dovrebbe avere un’autonomia di buon livello. Non è l’ideale per i videogiochi ad alte prestazioni (Asphalt e Call of Duty, ad esempio), ma per un uso di base è più che sufficiente: streaming, videochiamate, social network, email e così via. A vedere il rapporto qualità-prezzo, è un tablet ideale anche per lo studio online (DAD).

È molto importante ricordare che per completare l’acquisto a soli 80€ (spedizione compresa) bisogna prima applicazione il coupon (50%) e poi inserire il codice S2F6OL2T (20%).