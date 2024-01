Tablet Android rugged ad un prezzo allettante su Amazon

Prezzo davvero niente male per lo Spider 8 di OSCAL. Si tratta di un tablet Android rugged, ovvero resistente ad acqua, polvere e soprattutto cadute, urti e alte temperature (entro certi limiti). Il design è tipico dei dispositivi di questa categoria, caratterizzato dunque da una sorta di corazza che si traduce in una elevata resistenza.

Anche la scheda tecnica non è male: pannello FHD+ da 10 pollici (con Corning Gorilla Glass), processore octa-core, Android 13, doppia fotocamera posteriore, connettività Wi-Fi + 5G.

Questo tablet con Android 13 non teme davvero nulla

Lo Spider 8 è un dispositivo rugged, dunque pensato per quegli utenti che vogliono poter contare su un tablet anche quando svolgono attività e lavori che potrebbero mettere in difficoltà i dispositivi “tradizionali”. E poi ha una batteria davvero gigantesca: ben 13.000mAh.

Il tablet arriva con Android 13 ed essendo del 2023 in futuro sarà certamente possibile scaricare qualche major update. Sotto la scocca batte il processore octa-core T616, che spinge sull’acceleratore anche grazie a 16GB di RAM e a 128GB di archiviazione (espandibile fino a 1TB).

Il retro, come già anticipato, è caratterizzato da una corazza ultra-resistente. Al centro c’è anche un’utile cinghia da polso, per una presa ancora più salda. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, è composto da sensori da 16 e 13 megapixel.

In termini di connettività, infine, trovi una porta USB-C, l’interfaccia audio per collegare cuffie o altoparlanti esterni cablati, Wi-Fi dual-band (2.4/5 GHz) e Bluetooth 5.0. Insomma, tutto il necessario.

