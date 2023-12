Tablet da 10" da regalare a Natale, costa pochissimo su Amazon

Il periodo natalizio si avvicina e come regalo potrebbe starci benissimo un tablet. Tranquilli, se il vostro budget è basso siete capitati nel posto giusto, ovvero su Amazon, dove il J10 è disponibile in sconto.

Questo dispositivo, dotato di ottime caratteristiche tecniche, arriva oggi con un prezzo di soli 110,99 € sul famoso sito e-commerce.

Il tablet con Android 13 che cercavate, ecco le specifiche

Il tablet J10 oggi disponibile su Amazon è alimentato dal sistema operativo Android 13, in grado di offrire diverse impostazioni personalizzate come widget, spalti-screen, controllo parentale e multi-account. Ciò che rende fluido l’utilizzo di questo dispositivo è rappresentato sicuramente dal processore in grado di arrivare fino a 2,0 GHz.

In termini di memoria, il tablet è ben messo: ecco 12 GB di RAM (6 GB di RAM + 6 GB di espansione) e 128 GB di memoria interna espandibili fino a 1 TB.

La connettività è ben equipaggiata grazie alla presenza del supporto al Wi-Fi a doppia banda, per cui sia in 2,4 GHz che in 5 GHz. Ciò assicura dunque una connessione di rete veloce e stabile. Inoltre, la presenza di Bluetooth 5.0 consente il collegamento ad ogni dispositivo in maniera rapida e stabile.

Lo schermo da 10″ con curvatura 2.5D è in alta definizione e offre colori chiari e nitidi, filtrando anche la luce blu per salvaguardare gli occhi. Il tablet è dotato anche di una fotocamera anteriore da 5 MP e di una posteriore da 8 MP, mentre la batteria è da 8000 mAh.

Trovare queste caratteristiche in un tablet che costa così poco è davvero complicato, ma oggi è possibile. Amazon consente di portare a casa il prodotto con un grande sconto e con un prezzo finale di soli 110,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.