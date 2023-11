Tablet da 10 pollici full HD a soli 69 euro su Amazon con coupon

Volete acquistare un tablet senza pagare troppo? Oggi è il vostro giorno fortunato visto che su Amazon ce n’è uno da 10″. Il dispositivo ha tutte le specifiche tecniche di base che contribuiranno a rendere l’esperienza ottimale. Inoltre viene fornito con tastiera e mouse.

Il suo prezzo oggi scende di 30 € grazie ad un coupon che il sito e-commerce regala. Costerà quindi solo 69,99 €.

Il tablet perfetto per chi non vuole spendere troppo

Questo tablet parte da una base di un display da 10″ di ampiezza, il quale riesce a garantire una risoluzione in full HD a 1280 × 800 pixel. I colori sono dunque garantiti con un’alta gamma cromatica, per un’esperienza spesso in dotazione a tablet molto più costosi.

Il prodotto inoltre mostra un ottimo hardware, partendo da un processore quad-core fino ad arrivare a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. L’efficienza energetica è garantita dall’ottima batteria da 6000 mAh, che consente così di arrivare a fine giornata senza problemi.

Per quanto riguarda la fotocamera, gli utenti potranno averla sia davanti con 2 MP che dietro con 5 MP. La fotocamera posteriore gode della messa a fuoco intelligente, in modo da registrare tutti i momenti e rendere le foto quanto più chiare possibile. I video possono essere registrati in HD.

Il tablet offre inoltre anche uno slot per due schede Sim e per una scheda di memoria micro SD. Potrà dunque essere utilizzato anche in mobilità senza problemi.

Trovare prodotti così interessanti a prezzi così bassi è davvero una rarità. Lo dimostra il mercato attuale, dove per acquistare un tablet di buon livello bisogna partire almeno dal doppio di questo prezzo. Il dispositivo in questione oggi costa 69,99 € grazie al coupon da 30 € disponibile su Amazon. Ricordiamo che c’è un anno di garanzia per tutti.

