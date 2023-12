Tablet da 10,5" con 256 GB di memoria a soli 99,99 € su Amazon

Chi non ha mai sentito parlare di Jumper, probabilmente non è molto assiduo su Amazon. Proprio sul famoso sito e-commerce, questo brand è diventato molto attuale, essendo in grado di proporre prodotti di ottimo livello e con un prezzo spesso contenuto. Oggi è il turno di un tablet ad esempio, un’unità dotata di un grande schermo e di tante altre specifiche che potrebbero convincere anche i più scettici.

Il nuovo M11 di Jumper è sorprendente, siccome integra al suo interno delle componenti hardware che, posizionate all’interno di un dispositivo di brand più conosciuti, comporterebbero un aumento sensibile del prezzo.

Oggi però Amazon ha scelto di fornire una grande occasione ai suoi utenti: c’è un coupon da 50 €. Oltre allo sconto già applicato sul dispositivo, ci sarà dunque un ulteriore riduzione del prezzo che sarà di 99,99 €. La spedizione arriverà a casa vostra a partire da domani.

Un tablet performante ed economico, ecco le specifiche dell’M11

È obbligatorio partire dall’ampiezza del display di questo tablet, davvero molto importante con i suoi 10,5″. La risoluzione è in full HD+, davvero sorprendente alla luce del prezzo molto esiguo. Si prosegue con 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, tutto su Android 12.

Sul retro ecco una fotocamera da ben 13 MP mentre sul frontale siamo al cospetto di un sensore da5 MP. In merito all’autonomia non c’è assolutamente da preoccuparsi vista la presenza di una batteria da 7000 mAh.

Giungendo alle conclusioni, questo M11 di Jumper può essere un ottimo acquisto soprattutto per fare un regalo di Natale. Se un vostro caro desidera un tablet e non ha esigenze troppo alte, questo prodotto potrebbe essere ciò che fa al caso vostro.

Amazon consente a tutti di acquistarlo per 99,99 €, con spedizione entro domani e con un anno di garanzia incluso nel prezzo.

