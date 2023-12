Tablet DOOGEE T20 con display 2.3K al 25% su Amazon

Di tablet Amazon ne è pieno, essendo il sito e-commerce più famoso in assoluto. Al suo interno ci sono soluzioni straordinarie che riguardano spesso dispositivi anche sconosciuti, ma che riescono a garantire ottime specifiche tecniche. È il caso del T20 Mini di DOOGEE, azienda cinese che negli anni si è distinta per la qualità ma soprattutto per il risparmio che offre con i suoi prodotti.

Questo tablet, in grado di offrire un ottimo schermo sia per ampiezza che per risoluzione, vanta anche ottime caratteristiche hardware. DOOGEE ha pensato a tutto, a partire dalla batteria fino ad arrivare al comparto fotografico, tutto senza chiedere cifre esorbitanti.

Il dispositivo è infatti oggi presente su Amazon con il 25% di sconto per un prezzo totale di 119,99 €. La spedizione, prevista entro domani, consentirà a tutti di avere il tablet a casa in poco tempo.

Il display è stupendo ma ecco le altre caratteristiche del tablet

Partendo da un design ovviamente molto basilare, questo dispositivo mostra poi specifiche di buon livello. Si parte innanzitutto da un display da 8,4″ di ampiezza che mostra una risoluzione eccezionale in 2,3K, con immagini davvero super nitide.

Segue un hardware di tutto rispetto, con ben 9 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna e 5060 mAh di batteria. Per quanto concerne il comparto fotografico, ci sono due fotocamere, una da 13 MP e una da 5 MP. Il sistema operativo è Android 13.

Il prodotto di DOOGEE è in sconto oggi su Amazon con un 25% in meno rispetto al solito. Il prezzo sarà di soli 119,99 €, compreso un anno di garanzia per tutti.

