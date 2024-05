La Logitech Pebble Keys 2 K380s è una tastiera Bluetooth portatile e versatile. Compatibile sia con macOS che con Windows, può essere utilizzata con tre dispositivi in contemporanea. Quanto costa? Oggi solo 37,99 euro grazie allo sconto Amazon del 36%.

Ecco la tastiera Logitech perfetta per chi punta al rapporto qualità-prezzo

La Pebble Keys 2 K380s si presenta con un design a ciottolo unico, caratterizzato da linee morbide e un profilo sottile che la rende piacevole al tatto e, cosa che non guasta di certo, alla vista. Nonostante il suo design compatto, la tastiera di Logitech offre un’esperienza di digitazione comoda e silenziosa. I tasti a basso profilo offrono una risposta tattile soddisfacente e riducono al minimo il rumore di battitura, rendendola ideale per ambienti di lavoro condivisi o per lavorare in tarda serata senza disturbare gli altri in casa.

La vera forza della K380s risiede nella sua versatilità. Grazie alla connettività Bluetooth, questa tastiera può essere collegata simultaneamente a tre dispositivi diversi, semplificando il flusso di lavoro tra laptop, tablet e smartphone. Con un semplice tocco dei tasti Easy-Switch, è possibile passare istantaneamente da un dispositivo all’altro, senza dover effettuare complicate procedure di accoppiamento.

La periferica Bluetooth integra inoltre una serie di tasti di scelta rapida personalizzabili tramite il software Logitech Options. Questi tasti possono essere programmati per eseguire azioni frequenti, come aprire applicazioni specifiche, attivare macro o controllare le funzioni multimediali, aumentando ulteriormente la produttività e l’efficienza.

Alimentata da due batterie AAA, la tastiera Logitech vanta un’autonomia fino a 3 mesi di utilizzo regolare, eliminando la necessità di ricariche frequenti. Non manca inoltre di un interruttore di accensione/spegnimento automatico per preservare la durata della batteria quando non in uso.

Come anticipato, la Pebble Keys 2 K380s funziona perfettamente con Mac e PC ed è dotata di tutti i tasti per interagire con macOS e Windows senza alcun compromesso.