Stai molte ore al pc? Allora il prodotto che abbiamo appena scovato è perfetto per te e ti consentirà di lavorare in tutta comodità e praticità. Oggi su Amazon puoi acquistare la tastiera wireless Logitech POP Keys ad un prezzo scontato del 33%!

Grazie allo sconto esclusivo che trovi solo su Amazon hai la possibilità di risparmiare 40 euro!

Tastiera wireless Logitech POP Keys: comfort e praticità!

Scatena la tua personalità online con 8 tasti emoji intercambiabili e 1 tasto menu emoji, tutti personalizzabili tramite il software Logitech. Tutto questo su una tastiera dai colori bellissimi: menta, lilla, bianco e giallo sole si combinano in un’estetica caramellosa con un pizzico di fresco mojito, per rilassarti con la tastiera meccanica wireless POP Keys in Daydream.

Goditi una digitazione rimbalzante. Prova una digitazione divertente con i tasti meccanici in stile macchina da scrivere; senti le tue dita rimbalzare sui comodi tasti scavati mentre fanno click, clack e pop. Inoltre è multidispositivo e puoi così abbinare fino a 3 dispositivi con POP Keys e passa da uno all’altro usando i tasti Easy-Switch; bluetooth o ricevitore USB Logi Bolt su Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS o iOS.

Tua per molto tempo: esprimi te stesso con questa tastiera esterna wireless, con 3 anni di durata della batteria e tasti progettati per sopportare fino a 50 milioni di battute. Disponi di un comfort estremo: questa tastiera compatta e portatile, progettata per favorire una migliore posizione della spalla e della postura del corpo, presenta un design salvaspazio per essere riposta facilmente.

Abbina POP Keys al POP Mouse, il mouse comodo e silenzioso fatto per funzionare ovunque, con un pulsante superiore personalizzabile che apre un mondo di emoji e scorciatoie. Le parti in plastica di POP Keys includono plastica riciclata post-consumer certificata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.