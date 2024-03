Se non hai eccessive pretese e non svendere cifre importanti per uno smartphone, questa è l’occasione perfetta per te. Il TCL 306 è un dispositivo entry-level che, nonostante qualche compromesso, offre un’esperienza d’uso fluida. Con il suo display HD+ da 6,52″ e la tripla fotocamera sul retro, lo smartphone Android costa solo 68 euro, spedizione compresa.

Meno di 70€ per il TCL 306, lo smartphone Android con tripla fotocamera e display HD+

Lo schermo HD+ da 6,52 pollici offre immagini nitide e colori vivaci, perfetto per guardare video, giocare o navigare sul web. La tecnologia NXTVISION di TCL ottimizza automaticamente le immagini in tempo reale, migliorando il contrasto, la saturazione e la nitidezza.

Sul retro spicca il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali e, soprattutto, il modulo fotografico. Quest’ultimo è composto dal sensore principale da 13 megapixel, dal sensore di profondità di 2 megapixel e dal sensore macro da 2 megapixel. Quella frontale è invece da 5 megapixel e se la cava bene con selfie e videochiamate.

Il TCL 306 è poi dotato di una batteria da 5000mAh che si traduce in 19 ore di autonomia (visione video). E c’è anche lo zampino dell’AI. «L’intelligenza artificiale permette di risparmiare il 16% di batterie in più chiudendo alcune applicazioni o funzionalità inutilizzate durante la notte», spiega l’azienda.

Il motore del dispositivo è il MediaTek Helio G52, un chip che si traduce in buone prestazioni (ma non bisogna avere eccessive pretese). Il processore è ben supportato nelle operazioni da 3GB di RAM e 32GB di archiviazione, espandibile tramite microSD.

Da segnalare c’è infine il sistema operativo Android 12 arricchito con tutte le app di Google per un’esperienza completa. A partire dal Play Store, fondamentale per scaricare le applicazioni.