È super resistente e costa solo 69,90 euro, spedizione compresa (grazie allo sconto del 13%). Si tratta del TCL 3189, cellullare Rugged impermeabile, resistente agli urti e con una batteria che garantisce addirittura 17 giorni di autonomia. Insomma, è un dispositivo che non teme nulla e che è perfetto da portare con sé in situazioni di condizioni estreme.

Il cellulare TCL che non teme nulla e con autonomia di 17 giorni è in offerta

Il TCL 3189 è certificato IP68, il che significa che è completamente impermeabile e resistente alla polvere. Può essere immerso in acqua fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti ed è resistente a urti e cadute da un’altezza di 2 metri. Il telefono, come già anticipato, è dotato di una batteria da 2200 mAh che offre fino a 17 giorni di autonomia in standby e 32 ore di conversazione.

Quello di TCL è comunque un cellulare semplice con funzionalità di base come chiamate, messaggi, radio FM e torcia LED. Non ha accesso a internet o app, il che lo rende ideale per chi desidera un telefono affidabile e senza fronzoli. È una soluzione economica ideale per chi lavora in ambienti come cantieri e officine, dove la resistenza a urti, polvere e acqua è fondamentale.

Il 3189 è ovviamente un compagno ideale per chi ama le attività all’aperto come escursioni, campeggio o trekking. La sua robustezza e la sua lunga durata garantiscono un utilizzo sicuro e affidabile anche in condizioni climatiche avverse. Davvero utile poi la funzione di emergenza SOS, un valore aggiunto anche per la sicurezza degli utenti più anziani.

Insomma, il TCL 3189 è un telefono rugged semplice e funzionale, perfetto per tutti coloro che hanno bisogno di un dispositivo resistente anche se privo di tutte le funzionalità avanzate degli smartphone moderni.