Ecco lo smartphone ideale per tutti coloro che cercano un dispositivo Android affidabile, dal look moderno e – soprattutto – dal costo decisamente contenuto. Si tratta del TCL 405, che in occasione del Black Friday di Amazon viene a costare solo 59,99 euro, spedizione compresa.

Il 405 è uno smartphone Android con ampio display HD+ da 6,6 pollici e un’ottima batteria da 5000mah, tra le varie cose. Il prezzo è molto invitante, ma occhio perché si tratta di un’offerta lampo: una volta raggiunto il 100% di richiesta, non sarà più possibile completare questo affare.

Il TCL 405 è lo smartphone entry-level da acquistare oggi: solo 59,99€ con lo sconto Black Friday

Ciò che subito si fa notare del TCL 405 è certamente il design. Nonostante sia uno smartphone economico, il look è da promuovere a pieni voti o quasi.

Il retro presenta un pattern gradevole, con il logo TCL in basso a sinistra. Il vero punto di forza però è la parte frontale: il display è un 6,6 pollici con risoluzione HD+ e display ratio di 20:9. Sulla parte superiore, al centro, è visibile il “notch”, necessario per fare un po’ di spazio alla fotocamera frontale.

In quanto a performance, lo smartphone mette a disposizione dell’utente un processore octa-core supportato da 2GB di RAM e 32GB di archiviazione (espandibile tramite microSD). Non sarà fulmineo nelle operazioni, ma – anche grazie ad Android 12 Go come sistema operativo – se la cava benissimo con le app di tutti i giorni, come WhatsApp, TikTok, Instagram e così via. Promosso anche in fatto di navigazione web e streaming video.

Infine, la fotocamera (doppia!) è da 13 megapixel e si traduce in scatti e video di buona qualità, la batteria invece è da 5000mAh e – con un uso moderato – permette al device di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

