Telecamera EZVIZ C6N in sconto su Amazon, è full HD a 360 gradi

La sorveglianza del proprio ambiente domestico riveste un’importanza fondamentale, soprattutto con i tempi che corrono. A tal proposito bisogna sapere che una telecamera da interni non è utile solo per prevenire i furti, ma anche per controllare quello che accade se si hanno dei bambini o degli animali domestici.

La EZVIZ C6N ad esempio è uno degli esemplari migliori per scopi del genere. È in grado di girare completamente su se stessa e inoltre di avvisare in caso di movimento o intrusione. Le sue caratteristiche la rendono una delle telecamere migliori su Amazon, peraltro oggi in sconto con il 25% in meno. Il prezzo finale sarà di 29,90 € con spedizione rapida entro domani.

La telecamera perfetta per sorvegliare gli interni, ecco la EZVIZ C6N

Il design è quello classico delle telecamere da interni, anche se questa di EZVIZ è molto meglio rifinita in termini di materiali. La C6N è in grado di girare a 360°, non lasciando nessun angolo della stanza scoperto.

Dotata del rilevamento del movimento, può inviare una notifica qualora dovesse esserci un’intrusione. C’è anche l’audio bidirezionale, così da poter ascoltare ogni rumore e da poter trasmettere la propria voce magari per comunicare.

La risoluzione è in full HD, per cui le immagini di questa telecamera saranno nitide e precise. Tutto è regolabile mediante l’applicazione ufficiale.

Con queste caratteristiche, una telecamera del genere non può fare altro che comodo in tutte le case. Sapere sempre cosa succede all’interno del proprio ambiente domestico è un vantaggio e un’ottima soluzione per stare più tranquilli quando si sta per diverse ore fuori casa.

La EZVIZ C6N è uno dei prodotti più acquistati su Amazon ed infatti le recensioni positive sono più di 20.000. Il prezzo di vendita oggi scende del 25% toccando la cifra di 29,90 € con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.