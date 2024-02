Telecamera impermeabile per scoprire i LADRI, OFFERTA a TEMPO

Perché vivere di apprensione ed ansia quando si può risolvere tutto con un acquisto? Abbandonare il proprio ambiente domestico e recarsi in un qualsiasi luogo avendo paura che qualcuno possa introdursi in casa, è davvero terribile. Per tale motivazione nascono le telecamere di sorveglianza, con una telecamera in particolare che oggi è in sconto su Amazon.

Il modello, una Tapo C320Ws di TP-Link, è oggi disponibile in una delle sue migliori versioni. Parliamo di quella in grado di fornire una visione notturna, la compatibilità con Alexa e molto altro ancora. Il prezzo scende grazie all’offerta a tempo di Amazon, che con il 9% porta il costo finale a soli 49,99 €.

La telecamera di TP-Link è perfetta: nessun ladro può superarla

Complice anche il design, davvero molto bello e realizzato con ottimi materiali, questa telecamera di TP-Link è una delle più acquistate su Amazon. In merito alle specifiche tecniche, siamo di fronte ad una videocamera di sorveglianza con risoluzione in QHD e con un sensore da 4 MP.

È disponibile la visione notturna a colori e c’è anche il rilevamento del movimento. Arriverà una notifica sull’applicazione ufficiale qualora dovesse essere rilevata una qualsiasi intrusione. Essendo una telecamera da esterno è ovviamente impermeabile e resistente alle intemperie.

Le possibilità che offre questa telecamera dunque sono molto interessanti, e spesso fanno parte di prodotti con prezzi molto più elevati di questo. Il dispositivo di TP-Link oggi in sconto su Amazon gode dunque di alta risoluzione, di un design molto moderno e inoltre di un’offerta lampo che già è stata sfruttata da centinaia di utenti.

Con uno sconto del 9% infatti la telecamera si può acquistare su Amazon a 49,99 € con due anni di garanzia e con una spedizione che avverrà già a partire da domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.