Telecamera Netatamo smart FHD con luce e sirena in super sconto

Chiunque voglia acquistare la telecamera perfetta, in grado di registrare in alta definizione e soprattutto di spaventare i ladri, può rifarsi alla Netatamo Outdoor Camera Wireless. Questa è in grado di accendere anche una potente luce LED dopo aver rilevato il movimento.

Oggi il prezzo scende del 37% su Amazon e consente a tutti di acquistarla per 189,99 €. Il prezzo precedente consisteva in 299,99 €.

La telecamera Wi-Fi di Netatamo che scopre i ladri

Questa telecamera è sicuramente superiore a molte altre che potete trovare in giro. Innanzitutto lo dimostra il prezzo, ma poi ci sono anche le caratteristiche tecniche. Oltre ad avere un sensore che vanta un’estrema precisione e soprattutto una risoluzione in full HD a 1080 pixel con 4 MP, c’è anche una luce LED che è in grado di illuminare in maniera efficace l’ambiente circostante.

Il prodotto di Netatamo è uno dei migliori anche per incutere paura ai ladri. Oltre ad inviare una notifica istantanea dopo aver rilevato il movimento direttamente sullo smartphone dell’utente, potrà anche avviare una sirena con una potenza di 105 dB. Fungerà dunque da vero e proprio antifurto.

Parliamo inoltre di una telecamera senza fili, la cui batteria può essere ricaricata dopo circa due o tre mesi di utilizzo. Tanti altri parametri possono essere impostati mediante l’applicazione ufficiale che è disponibile sia per Android che per iOS. All’interno della confezione, oltre alla telecamera, gli utenti troveranno anche una scheda micro SD inclusa.

Oggi lo sconto che riguarda la telecamera di Netatamo è del 37%, ovvero ben 110 € in meno rispetto al solito solito. Il prezzo finale, compresi due anni di garanzia, sarà di 189,99 €.

