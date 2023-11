Telecamera Ring Spotlight Cam Plus Battery in super sconto (-35%)

Oltre a proporre dispositivi di altri brand ogni giorno, Amazon ha anche i suoi marchi che si occupano di produrre device spettacolari. Uno di questi è Ring che con un’ampia gamma di dispositivi consente agli utenti di far diventare la propria casa smart. Oggi è la volta di una telecamera molto particolare, una di quelle che tutti vorrebbero avere.

Lo sconto che arriva oggi riguarda l’accesso anticipato al Black Friday 2023, con un’offerta che quindi durerà fino al prossimo 27 novembre alle 23:59.

La telecamera Ring Spotlight Cam Plus Battery è in sconto. Si tratta di un prodotto che non ha bisogno di fili per essere collegato e che garantisce prestazioni straordinarie. Oggi, grazie al 35% in meno, su Amazon costerà solo 109,99 € invece che 169,99 €.

La nuova telecamera Ring Spotlight con batteria è fantastica

Tra le caratteristiche principali di questa telecamera in full HD a 1080 pixel, c’è la possibilità di avere anche due faretti che si accendono quando viene rilevato un movimento. Ciò scoraggerà gli intrusi.

Le zone di movimento possono essere personalizzate tramite l’applicazione ufficiale, mediante la quale l’utente potrà impostare vari parametri. La Ring Spotlight Cam Plus Battery è alimentata a batteria ed è in grado di durare fino a 3 mesi. Potrete inoltre ascoltare ogni rumore grazie alla presenza dell’audio bidirezionale, che consentirà anche di comunicare. La visione notturna è a colori e la telecamera è integrata con Alexa.

Prodotti di questo calibro sono ciò che serve per stare al sicuro e per avere un vero e proprio assistente in casa quando non si è presenti. La telecamera di Ring si occuperà infatti di rendere conto all’utente di ogni movimento ed intrusione all’interno dell’ambiente antistante la propria abitazione.

Comprare un prodotto di questo calibro con il 35% di sconto rappresenta una grande occasione: costerà solo 109,99 € con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.