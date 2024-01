Telecamera TP-Link full HD, scopri i ladri con 39 €

Sorvegliare casa è fondamentale soprattutto con i tempi che corrono, dove si sente sempre di più di intrusioni improvvise e furti. Avere quindi una telecamera che possa evitare tutto questo risulta un grande aiuto, soprattutto quando viene posizionata all’esterno. Oggi in sconto arriva un prodotto appartenente alla gamma Tapo di TP-Link, più precisamente la C500.

In grado di ruotare su se stessa e di resistere alle intemperie, questa videocamera costa anche molto meno rispetto al solito. Gli utenti interessati potranno infatti portarla a casa con 39,99 € grazie al 20% di sconto.

La telecamera di TP-Link migliore è la C500, ecco le specifiche

La C500 di TP-Link è uno dei prodotti di spicco della gamma Tapo, peraltro oggi in sconto su Amazon. Ruota a 360° su se stessa, in modo da consentire tramite l’applicazione ufficiale di scrutare ogni angolo antistante la propria casa.

Inoltre è dotata di risoluzione in full HD a 1080p, visione notturna e di un sensore di movimento, grazie al quale si potrà individuare ogni intrusione ricevendo una notifica istantanea. L’audio è bidirezionale per cui si potrà sia trasmettere che ascoltare e inoltre c’è la compatibilità con Alexa.

Tutti dovrebbero avere in casa, o meglio al di fuori di essa, una telecamera di questo genere. TP-Link da anni è tra i leader nel settore e lo dimostra con oggetti di qualità come questa Tapo C500. Dotata di tutte le caratteristiche che servono per evitare furti e intrusioni improvvise, questa videocamera costa anche molto poco.

Grazie alla grande offerta di Amazon, che garantisce peraltro anche la consegna senza costi aggiuntivi entro domani a casa vostra, ci sarà uno sconto del 20%. Con una cifra di soli 39,99 € la telecamera da esterno sarà vostra proprio oggi.

