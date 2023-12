Telecamera TP-Link QHD che rileva il movimento al 21% di sconto

Acquistare una telecamera su Amazon è semplicissimo, ancor di più quando è di grande qualità come quella di TP-Link oggi in sconto.

La Tapo C320Ws è arrivata oggi con il 21% in meno sul prezzo finale che sarà di 54,99 €, compresi due anni di garanzia.

La telecamera Tapo C320Ws è in promo, cosa può fare

Chiunque dovrebbe avere oggi in casa o magari all’esterno come in questo caso, una telecamera in grado di registrare ogni evento. Quella di TP-Link, che più precisamente si chiama Tapo C320Ws, riesce a svolgere tutte le funzionalità di videosorveglianza predefinite.

Il prodotto è infatti capace di registrare in altissima definizione, addirittura in 2560 × 1440 pixel, che equivalgono al QHD. Tutto ciò è possibile grazie alla presenza di un senso da 4 MP, che a bordo di una telecamera risulta davvero tanto. Il dispositivo è dotato della possibilità di visione notturna a colori, in modo da fornire immagini sempre chiare anche di notte. In grado di resistere all’intemperie grazie alla certificazione per l’impermeabilità e per la polvere, non sarà un problema individuare gli intrusi nel giardino antistante casa propria.

Questa telecamera è in grado di rilevare ogni movimento e di inviare una notifica qualora qualcuno dovesse essere individuato. Ci sono poi anche altre funzionalità, tutte disponibili nell’applicazione ufficiale. Una di queste consiste nell’allarme sonoro e luminoso, che attiverà degli effetti di luce dopo aver individuato un intruso, facendo suonare una sirena da circa 95 dB.

Prodotti di questo genere sono disponibili ogni giorno su Amazon, ma la qualità di questa Tapo C320Ws di Tp-Link è davvero eccelsa. Per acquistarla poi basta solo spendere 54,99 €, risparmiando il 21% sul prezzo originale. Comprandola oggi, sarà già domani a casa vostra.

