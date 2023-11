Telecamera Wi-Fi interna FHD con rilevamento movimento a 19 euro

Con pochi euro è raramente possibile acquistare dei prodotti di livello, ma quando entra in gioco Amazon tutto cambia. Durante questa settimana del Black Friday 2023, gli utenti possono venire in possesso di diversi prodotti a prezzo scontato, come ad esempio la nuova telecamera Wi-Fi da interno di Tenda.

La CP3 è probabilmente uno dei migliori dispositivi nel suo ambito, viste le caratteristiche di cui dispone e il prezzo che consente di prendere al volo. Si tratta di una telecamera che vanta la possibilità di girarsi a 360° e anche il rilevamento del movimento.

Oggi il prezzo, che scende del 20%, si afferma sui 19,99 € con un ottimo ribasso sul prezzo originale di 26,16 €. Ci saranno come sempre due anni di garanzia e la spedizione sarà assicurata entro domani direttamente a casa vostra.

La telecamera di Tenda a 360° è in promo, le specifiche

Dotata di un design molto comune, questa telecamera si distingue per la sua qualità. Oltre ad essere fatta molto bene in termini costruttivi, vanta anche delle ottime specifiche tecniche. Partendo dal design, questo consente al prodotto di girare a 360°, non lasciando scoperto nessun angolo della casa.

Inoltre può rilevare il movimento e dispone di audio bidirezionale, il che significa che potrete trasmettere la vostra voce ma anche udire ogni rumore che avviene nell’ambiente. La risoluzione è in full HD, per cui le immagini saranno super nitide.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.