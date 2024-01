Termometro per interni: OGGI ne acquisti 3 al prezzo di UNO!

È attualmente il #1 più venduto nella categoria “Stazioni metereologiche”, questo significa che sta andando a ruba. Quello di Sonomo è un dispositivo compatto, con un’ottima autonomia e da posizionare un po’ ovunque in casa (o in ufficio). È un termometro per ambienti interni che consente di tenere d’occhio sia la temperatura che l’umidità. Il costo poi è davvero vantaggioso: solo 16,99€ (spedizione compresa) per il bundle da tre.

Tieni sotto controllo temperatura e umidità in casa con il termometro di Sonomo: oggi su Amazon ne acquisti 3 al prezzo di 1

Il termometro di Sonomo è un dispositivo portatile che misura la temperatura e l’umidità all’interno di una stanza. È un ottimo modo per tenere traccia delle condizioni ambientali della tua casa o ufficio e assicurarti che siano confortevoli e salutari. È realizzato in plastica ABS, resistente (anche a qualche impatto) e durevole.

Usarlo è davvero semplice. Dopo aver inserito le due batterie AAA (incluse), posiziona il termometro in un punto della stanza in cui non sia esposto alla luce solare diretta. Anche sul frigo, essendo dotato di un magnete. Il termometro inizierà immediatamente a misurare la temperatura e l’umidità.

Le misurazioni della temperatura e dell’umidità vengono visualizzate su display LCD, e c’è anche un’icona di comfort che indica se le condizioni ambientali sono confortevoli o meno.

Altre funzionalità del dispositivo:

Aggiornamento della temperatura e dell’umidità ogni 3 secondi .

. Può essere impostato un allarme che si attiva quando la temperatura o l’umidità superano un certo limite preimpostato.

La modalità di risparmio energetico si attiva quando il dispositivo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, così da prolungare la durata della batteria.

Per completare l’acquisto di tre termometri per ambienti interni a solo 16,99€ non bisogna applicare coupon o inserire particolari codici promozionali. Basta cliccare su “aggiungi al carrello” o “acquista ora“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.