The Acolyte cancellata: ecco perché Disney non farà la 2° stagione

Una delle principali notizie della settimana per il settore delle serie TV è rappresentata, senza dubbio, dall’addio a The Acolyte. La serie ambientata nel mondo di Star Wars, infatti, è stata cancellata e non avrà una nuova stagione.

La serie è stata rilasciata su Disney+ alcuni mesi fa ma non ha convinto il pubblico. Diverse indiscrezioni, infatti, confermano che, dopo i primi episodi, la serie ha registrato un crollo degli spettatori, con un numero limitato di utenti che ha guardato tutti gli episodi.

Considerando anche i costi di produzione molto elevati, legati anche agli effetti speciali e alla lunga post-produzione necessaria per la pubblicazione, Disney è stata costretta a prendere atto dello scarso successo della serie, cancellando i piani per una nuova stagione.

The Acolyte cancellata: vale la pena vedere la serie?

The Acolyte – La Seguace (questo è il nome italiano della serie) non avrà una nuova stagione. Disney non andrà oltre gli 8 episodi già realizzati che compongono la prima stagione, trasmessa a partire dallo scorso mese di giugno sulla piattaforma di streaming dell’azienda americana.

La serie è ambientata circa 100 anni prima di Star Wars Episodio 1 – La minaccia fantasma. Si tratta di una storia inedita, con nuovi personaggi e diverse nuove tematiche trattate. La storia si conclude parzialmente e lascia aperti diversi interrogativi.

