The Bear 3: quando esce, prime anticipazioni e dove vedere gli episodi

Tra le principali novità per il mondo delle serie TV di quest’estate c’è The Bear 3. Si tratta della terza stagione della popolarissima e apprezzata serie con Jeremy Allen White. In Italia, la serie è parte del catalogo di Disney+. Tutti gli episodi della terza stagione di The Bear 3, quindi, saranno disponibili sulla piattaforma di streaming di Disney, accessibile con a partire da 5,99 euro al mese.

The Bear 3: quando esce in Italia

La terza stagione di The Bear arriverà in Italia a partire dal 14 agosto. Tutti gli episodi della stagione saranno rilasciati lo stesso giorno, garantendo agli appassionati la possibilità di dare il via a una vera e propria maratona estiva. Nel frattempo, però, è possibile recuperare le prime due stagioni di The Bear.

Basta collegarsi a Disney+. Sulla piattaforma, infatti, ci sono tutti gli episodi già disponibili. L’accesso può avvenire tramite uno di questi abbonamenti:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno

al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno

Per iniziare subito la visione della serie basta collegarsi alla piattaforma di streaming di Disney:

The Bear 3: le anticipazioni

Cosa succederà nel corso della terza stagione della serie? The Bear riprenderà dove aveva lasciato, con Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) alla ricerca di nuove soluzioni per poter far crescere locale, chiamato proprio The Bear, con l’obiettivo di renderlo un vero e proprio ristorante di alta cucina a Chicago. La storia seguirà la quotidianità del locale e l’evoluzione dei legami tra i protagonisti che, insieme, proveranno a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Nel corso della terza stagione, The Bear darà spazio anche a qualche cameo. Sono previste, inoltre, anche alcune new entry nel caso.

The Bear 3: il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale di The Bear 3: