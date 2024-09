The Equalizer 4: guarda i nuovi episodi in streaming su NOW

Per gli amanti delle serie televisive, segnaliamo l’uscita della quarta stagione di The Equalizer, la serie che ha per protagonista un’ex agente della CIA disposta a tutto pur di aiutare le persone che non hanno nessuno a cui potersi rivolgere. Tramessa sulla rete statunitense CBS, è stata rinnovata per una quinta stagione (in onda negli Stati Uniti a partire dal mese di ottobre).

In Italia per guardare i nuovi episodi di The Equalizer 4 occorre attivare il pass Entertainment di NOW, la piattaforma streaming collegata a Sky che offre l’accesso all’intera programmazione della pay-tv inglese. Nello specifico, il pass Entertainment consente di guardare tutte le serie tv e gli show per la famiglia di Sky, più documentari, news e le produzioni Sky Original, al prezzo scontato di 6,99 euro al mese per 12 mesi.

Guarda The Equalizer 4 in streaming su NOW

Anche in questa quarta stagione la protagonista rimane Robyn McCall, ex agente della CIA che agisce da angelo custode per tutte le persone che non hanno più o non hanno mai avuto i mezzi per difendersi.

Il personaggio di Robyn McCall è interpretato da Queen Latifah, conosciuta negli Stati Uniti come la regina del jazz rap. Nella sua carriera ha vinto un Grammy Award (miglior interpretazione rap solista per U.N.I.T.Y.), un Golden Globe (miglior attrice in una miniserie o film per la televisione per Life Support) e un Emmy Award (miglior film per la TV per Bessie).

I nuovi episodi di The Equalizer 4 sono disponibili in streaming su NOW con il pass Entertainment, al momento disponibile in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro.