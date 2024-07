The Eras Tour arriva in Italia: Taylor Swift in streaming su Disney+

Gli appassionati di Taylor Swift attendono con trepidazione le date del 13 e 14 luglio, quando il The Eras Tour arriverà allo stadio San Siro di Milano. La tappa italiana del tour di Taylor Swift prevede infatti un doppio concerto con apertura dei Paramore ed è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Tutti i biglietti disponibili sono andati quindi esauriti a poche ore dall’apertura della commercializzazione, ma se siete tra i tanti che non sono riusciti ad accaparrarsi un posto per vedere dal vivo la cantante statunitense, niente paura: potrete rimediare guardando il film-concerto The Eras Tour in streaming su Disney+.

Taylor Swift arriva in Italia con il suo The Eras Tour. Il film-concerto da vedere in streaming su Disney+

Il The Eras Tour fa parte dei tanti film, serie TV, documentari e show che la piattaforma OTT di casa Disney propone al proprio pubblico. Come tutto il catalogo, anche l’evento musicale con Taylor Swift è accessibile on-demand e i clienti potranno quindi vederlo e rivederlo tutte le volte che vorranno. Per abbonarsi a Disney+ il cliente ha la possibilità di scegliere fra tre diversi piani di abbonamento con prezzi e contenuti differenziati. L’offerta Disney+ attuale prevede:

Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese con qualità Full HD 1080p e 2 visioni simultanee;

Standard a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno con qualità Full HD 1080p, 2 visioni simultanee e funzione download;

Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno con qualità 4K UHD HDR, 4 visioni simultanee, funzione download e supporto all’audio Dolby Atmos.

Ricordiamo che l’app ufficiale di Disney+ funziona su un ampio numero di dispositivi. Tra quelli compatibili figurano smart TV delle principali marche in commercio, PC, console da gioco, set-top box, tablet e smartphone.