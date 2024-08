Ti piace Credem Link? Porta i tuoi amici: per te fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon

Non è mai stato così facile risparmiare gestendo i propri risparmi. Con Credem Link, il rivoluzionario conto corrente online di Credem Banca, hai a disposizione non solo la carta di debito, l’Internet Banking e l’app dedicata, ma anche un’opportunità pazzesca: porta i tuoi amici e ricevi fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon.

Porta i tuoi amici e guadagna buoni Amazon

Credem Link offre tanti vantaggi. La carta di debito Credemcard Internazionale, con canone zero il primo anno, è utilizzabile dappertutto: in Italia, all’estero e per gli acquisti online. Non è abbastanza? Allora abbina anche la carta di credito Ego Classic, scegliendo tra circuito Visa e Mastercard. Il canone della carta è gratuito il primo anno e può restare a zero anche dopo i primi 12 mesi se spendi almeno 6.000 euro l’anno. La promozione in corso è poi appetitosa: invita fino a 10 amici ad aprire il conto e riceverai un buono da 25€ per ognuno di loro.

Non solo guadagni: il conto online Credem Link offre un ventaglio di opportunità. La carta di debito, ad esempio, è perfetta per i tuoi acquisti quotidiani, mentre la carta di credito Ego Classic può rendere le tue spese più flessibili e aperte al futuro, con possibilità di finanziamento.

Il plafond annuale di utilizzo permette di mantenere a zero il canone della carta di credito se effettui spese per almeno 6000 euro l’anno. Un motivo in più per utilizzare la carta anche nelle piccole transazioni quotidiane.

Abbiamo tutti quell’amico che cerca sempre di migliorare la gestione dei propri risparmi. Ecco la buona occasione per risolvere i suoi problemi e, al contempo, fargli un regalo di benvenuto in Credem. Quindi, porta i tuoi amici e tutti ne beneficerete.