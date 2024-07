Ti serve un nuovo telefono? Ci pensa SelfyConto

Stai cercando un nuovo telefono, ma in questo momento hai spese più importanti da affrontare? Niente paura, c’è SelfyConto di Banca Mediolanum pronto a darti una mano e, forse, anche un iPhone. Questo conto online è davvero conveniente, con canone zero per un anno e tanti altri vantaggi.

Non solo avrai un conto senza spese mensili, ma anche prelievi e bonifici gratis. Se ti piace avere nel portafoglio una carta di pagamento come quella di credito, puoi ottenerle pagando soltanto 1 euro al mese.

Un nuovo telefono con SelfyConto? Ecco come

La promozione “porta un amico” è il modo in cui puoi ottenere un dispositivo nuovo. Hai amici? Invitali ad aprire SelfyConto. Se ne convinci due, puoi avere l’Apple Watch SE. Con quattro amici, invece, avrai l’iPad 10. Se arrivi fino a 6, l’iPhone 15 ti aspetta.

Per aprire SelfyConto basta una semplice procedura sul sito ufficiale della banca. È comodo, veloce e, soprattutto, ti fa avvicinare al tuo obiettivo di sbarazzarti del vecchio smartphone. Se sei giovane (under 30), il canone sarà a zero finché non compirai 30 anni.

Il tutto include la carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro e la possibilità di richiedere la carta di credito con un plafond di 1.500 euro.

Per i dettagli sulla promo “porta un amico” e per scoprire quanto puoi far felice il tuo polso o la tua tasca, visita il sito della banca. Segui la procedura online e apri il conto in pochi semplici passi. Il nuovo telefono potrebbe essere dietro l’angolo, grazie a SelfyConto.