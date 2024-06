Tierra de mujeres - Intrecci di vite: come vedere la nuova serie con Eva Longoria

Tierra de mujeres – Intrecci di vite è l’ultima novità del catalogo di Apple TV+. La piattaforma di streaming di Apple, da questa settimana, mette a disposizione dei suoi utenti questa nuova interessante serie, che unisce dramma e commedia. Nel cast troviamo Eva Longoria, Carmen Maura e Victoria Bazua. La serie è composta da 8 episodi.

Per iniziare la visione della serie è possibile collegarsi ad Apple TV+. Per chi non ha account c'è la possibilità di attivare la prova gratuita di 7 giorni, senza vincoli di alcun tipo. Al termine del periodo di prova, il servizio si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese (è possibile accedere alla piattaforma anche attivando un abbonamento Apple One).

Tierra de mujeres – Intrecci di vite arriva su Apple TV+

La nuova serie con Eva Longoria è composta da un totale di 8 episodi. I primi due episodi sono già disponibili sulla piattaforma mentre i restanti 6 arriveranno nel corso delle prossime settimane, con un ritmo di un episodio alla settimana. La serie è tratta dal romanzo La Tierra de las Mujeres di Sandra Barneda.

Ecco il trailer della nuova serie ora disponibile su Apple TV+.

Come accedere ad Apple TV+

Apple TV+ è la piattaforma di streaming di Apple e mette a disposizione degli utenti un ricco catalogo di contenuti, accessibile a fronte di un abbonamento dal costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza.

