Torna in sconto lo Xiaomi Redmi Note 11S, è al 50% su Amazon

Tra gli smartphone che gli utenti hanno avuto modo di vedere di più durante gli ultimi due o tre anni, c’è di sicuro questo Xiaomi Redmi Note 11S. Il dispositivo in questione è diventato famosissimo grazie alle sue caratteristiche che lo hanno reso molto appetibile, conferendo a tutti la possibilità di avere quattro fotocamere, un display molto ampio e ottime specifiche tecniche.

Oggi ritorna finalmente in sconto su Amazon, con il 50% in meno sul prezzo originale di 299,90 €. Lo Xiaomi Redmi Note 11S costerà dunque solo 152,49 € con spedizione rapida e due anni di garanzia.

Acquista lo Xiaomi Redmi Note 11S, le specifiche tecniche

Il display di questo Xiaomi Redmi Note 11S è da 6,43″ ed è di tipo AMOLED, per immagini davvero eccezionali. Ci sono quattro fotocamere con intelligenza artificiale, con l’obiettivo principale che è da 108 MP. Le specifiche tecniche vedono 6 GB di RAM, 128 GB di ROM e un processore MediaTek Helio G96, con una batteria da 5000 mAh.

Con il passare del tempo gli utenti hanno notato che questo smartphone non è mai passato di moda e dopo aver venduto diversi esemplari continua ad essere protagonista. Lo Xiaomi Redmi Note 11S è ancora disponibile su Amazon e dopo un periodo di leggero letargo è ritornato in sconto.

Le sue caratteristiche sono davvero eccezionali e consentono anche a chi vuole spendere poco di avere performance di primo livello. Quando poi arriva con uno sconto così interessante, non c’è nulla da dire: oggi costa il 50% in meno e consente alle persone di acquistarlo per soli 152,49 €. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione sarà rapida entro domani direttamente a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.