Tot: il conto business che facilita la tua gestione aziendale è gratis per 3 mesi

Le aziende sono sempre alla ricerca di un conto business affidabile e vantaggioso. Tot è la risposta perfetta per le loro esigenze. Il conto corrente business Tot offre infatti tanti vantaggi pensati espressamente per facilitare le imprese. Lo fa grazie ai tanti servizi senza costi (le spese fisse consistono in appena 2 euro di bollo annuale) a cui si aggiunge la promozione attuale che prevede l’accesso al piano Plus gratis per 3 mesi usando il codice FAD2024D in fase di sottoscrizione.

Tutti i vantaggi di Tot, il conto business che conviene

Tot è un conto con IBAN italiano e carta di credito VISA Business inclusa nel prezzo. Scegliere di attivare Tot per l’azienda comporta inoltre la possibilità di effettuare bonifici SEPA e pagamenti F24, pagoPA e Ri.Ba senza commissioni aggiuntive.

Il piano Plus di Tot include, in aggiunta a quanto già menzionato, i seguenti vantaggi:

250 operazioni in uscita all’anno;

operazioni in entrata gratuite e illimitate;

versamento contanti gratuito nelle filiali Sella;

assistenza prioritaria;

dashboard per una comoda gestione del flusso di cassa aziendale;

collegamenti a Entratel e Fisconline per consentire al commercialista di pagare le deleghe I24;

riconciliazione semi-automatica delle fatture;

pagamento fatture con un click.

Tot è un conto aziendale moderno e tutto incluso che mette a disposizione delle aziende tutti gli strumenti fondamentali per la gestione finanziaria della loro attività. Con la promozione attualmente in vigore, il piano Plus è proposto a zero euro al mese per i primi 3 mesi.

Al termine del periodo gratuito il costo è di 19 euro al mese + IVA. Tot offre in alternativa altri due piani: il piano base Essential a 9 euro al mese + IVA e il più completo piano Premium con il primo mese gratuito. Questo passa poi a 39 euro al mese + IVA per i successivi 12 mesi. Dopo di che il prezzo si allinea al listino standard che prevede un costo di 49 euro al mese + IVA.