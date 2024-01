TP-Link Tapo P125M, la presa smart che funziona con Alexa è in sconto

Quante volte avete messo in carica lo smartphone e ad un certo punto vi avrebbe fatto piacere che la ricarica si interrompesse da sola? Sappiate che tutto ciò può assolutamente essere realizzabile, basta acquistare una presa smart. Quella di TP-Link, la Tapo P125M, è disponibile su Amazon per un prezzo molto basso.

Sarà questo il modo migliore per avere a disposizione un dispositivo di monitoraggio che si può controllare tramite lo smartphone o tramite Alexa. Oggi il prezzo di vendita è un vero e proprio assist, e lo testimoniano anche le quasi 40.000 votazioni positive. Amazon rende disponibile il prodotto con il 13% di sconto al prezzo di soli 12,99 € e con due anni di garanzia.

Tp-Link Tapo P125M in sconto, la nuova presa smart da acquistare subito

Collegare una spina a questa presa smart consentirà di monitorare l’energia erogata così da capirne i consumi. Il prodotto di TP-Link è in grado di essere comandato con la voce se avete in casa un dispositivo Echo o Google Home, per cui non dovrete metterci sempre le mani.

Anche tramite l’applicazione ufficiale potrete impostare gli orari in cui la presa sarà abilitata, gestendo il tutto ovviamente anche a chilometri di distanza.

Se non avete idea di cosa significhi avere in casa un ecosistema smart, potrete cominciare a farvela acquistando questo prodotto. La presa Wi-Fi consentirà a tutti di poter far diventare un qualsiasi dispositivo smart, o magari di gestire la ricarica dei propri device. Basterà infatti utilizzare l’applicazione ufficiale per capire al meglio il funzionamento.

Ricordiamo che solo per oggi questo dispositivo arriva in grande sconto su Amazon, dove è stato venduto decine di migliaia di volte. Basteranno solo 12,99 € per portare a casa la presa italiana, beneficiando così del 13% di sconto ma anche della spedizione rapida e di un anno di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.