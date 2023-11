Tre tablet Android DA PRENDERE ORA su Amazon!

Il mercato dei tablet Android è molto vasto e ci sono soluzioni per tutte le esigenze. I dispositivi più gettonati sono quelli con un buon rapporto qualità-prezzo, un parametro che migliora ulteriormente quando c’è la possibilità di approfittare di qualche sconto. Come in questo caso.

Di seguito vi consigliamo tre tablet Android da considerarsi degli entry-level ma che in termini di performance e design forse meritano qualcosa in più. Sono tutti acquistabili su Amazon (con tutti i benefici del caso), ma attenzione al Blackview Tab 11, che è in offerta lampo!

Rapporto qualità-prezzo invidiabile: ecco i tre tablet Android da acquistare oggi su Amazon

Blackview Tab 11

Al pari degli altri due che troverete di seguito, il Blackview Tab 11 vanta un design moderno, con cornici abbastanza ridotte e – soprattutto – simmetriche.

Il display è da 10,36″ con risoluzione 2.4K, il processore è un octa-core, la RAM è da 14GB e l’archiviazione è da 256GB (espandibile fino a 1TB con microSD). Sul retro spicca una doppia fotocamera con sensori da 16 megapixel.

DOOGEE U10

Il DOOGEE U10 ha un display IPS da 10.1 pollici (risoluzione 1280 x 800 pixel). Supporta il Wi-Fi 6 e arriva con 9GB di RAM e 128GB di archiviazione (espandibile fino a 1TB con microSD). Un buon tablet Android 13 per le attività quotidiane di base, come navigazione web e streaming.

Teclast M50

L’ultimo della lista è il Teclast M50, dispositivo con cornici molto ridotte e performance di buon livello affidate al processore octa-core e ai 12GB di RAM. Il display è un 10.1 FHD IPS, perfetto per godersi contenuti in streaming, navigare in rete ed effettuare videochiamate.

Per acquistarlo a 109,99€ (spedizione compresa), bisogna applicare manualmente il coupon di 50€.

