Perfette per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 sono cuffie da gaming wireless con microfono integrato. Supportano l’audio 3D, offrono il massimo del comfort per i player che portano gli occhiali e – soprattutto – oggi sono scontate addirittura del 48% su Amazon. Questo significa che costano solo 52,48€ (anziché 99,99€), e la spedizione è completamente gratuita.

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 sono cuffie wireless da gaming che offrono il massimo del comfort e delle prestazioni

Le Stealth 600 Gen 2 sono realizzate in plastica e metallo, e il mix di materiali e coloro conferisce al tutto un aspetto decisamente premium. Il padiglione auricolare è imbottito in memory foam e si adatta comodamente alla testa. I cuscinetti auricolari sono realizzati in materiale traspirante, essenziale per le lunghe sessioni di gioco (soprattutto quelle estive).

Le Stealth 600 Gen 2 offrono un audio surround coinvolgente, grazie alla tecnologia Superhuman Hearing proprietaria. Questa consente ai giocatori di udire i nemici che si avvicinano da dietro o da lati, ed è dunque l’ideale per quei videogiochi come Fortnite, Warzone, Counter Strike e Rainbow Six Siege. Il microfono delle Stealth 600 Gen 2 è chiaro e nitido, ed è dotato di un filtro anti-rumore, che aiuta a ridurre il rumore di fondo.

Le Stealth 600 Gen 2 si connettono alla console tramite un trasmettitore wireless USB. Il trasmettitore è piccolo e compatto, e si collega alla console e al PC tramite una porta USB. Sul padiglione sinistro sono presenti dei pulsanti fisici per l’accensione delle cuffie e per la scelta della modalità, e anche due bilanciometri per il volume generale e quello del microfono.

L’autonomia della batteria, infine, è di circa di 20 ore con una singola ricarica, quanto basta per lunghe sessioni.

