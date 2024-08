Tutta la Serie A è solo su DAZN: ecco i prezzi di quest'anno

Il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2024-25 di Serie A è iniziato. Sabato 17 agosto, con gli anticipi Genoa-Inter e Parma-Fiorentina delle ore 18:30, prenderà ufficialmente il via la massima divisione del campionato italiano di calcio.

Così come negli ultimi anni, tutte le partite delle 38 giornate in programma saranno trasmesse su DAZN, che per la nuova stagione ha definito quattro piani: Goal Pass, Start, Standard e Plus. Tra questi, gli unici che consentono di vedere tutti gli incontri di Serie A sono gli account Standard e Plus, con prezzi a partire da 34,99 euro al mese.

I prezzi dei piani DAZN per vedere tutta la Serie A 2024-25

Ecco nel dettaglio i prezzi dei piani Standard e Plus di DAZN per la nuova stagione di Serie A ormai alle porte.

Piano Standard

34,99 euro al mese per 12 mesi scegliendo il piano annuale con permanenza di 1 anno (disponibile per gli utenti che pagano con carta di credito, carta di debito o PayPal)

scegliendo il piano annuale con permanenza di 1 anno (disponibile per gli utenti che pagano con carta di credito, carta di debito o PayPal) 39,99 euro al mese per 12 mesi scegliendo il piano annuale dilazionato in 12 rate tramite lo store digitale di Google

scegliendo il piano annuale dilazionato in 12 rate tramite lo store digitale di Google 44,99 euro al mese scegliendo il piano mensile senza vincoli (con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso)

scegliendo il piano mensile senza vincoli (con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso) 359 euro all’anno con pagamento anticipato in un’unica soluzione per il piano annuale (pari a 29,92 euro al mese)

Piano Plus

59,99 euro al mese per 12 mesi per il piano annuale con permanenza di 1 anno (riservato agli utenti che pagano con carta di credito o debito oppure PayPal)

per il piano annuale con permanenza di 1 anno (riservato agli utenti che pagano con carta di credito o debito oppure PayPal) 59,99 euro al mese per 12 mesi per il piano annuale pagando attraverso lo store digitale di Google

per il piano annuale pagando attraverso lo store digitale di Google 69,99 euro al mese per il piano mensile senza vincoli

per il piano mensile senza vincoli 599 euro all’anno per il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione (pari a 49,91 euro al mese)

Maggiori informazioni al riguardo su questa pagina dedicata del sito ufficiale DAZN.