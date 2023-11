Tutti comprano questa smart TV Samsung Crystal 4K da 43" su Amazon

Ci sono prodotti che su Amazon spesso raggiungono risultati eccezionali, sia per il marchio dal quale vengono realizzati che per le loro specifiche. Oggi si parla di una delle televisioni più acquistate in assoluto, la smart TV Crystal UHD di Samsung.

La variante da 43″ è probabilmente quella che nella serie CU7000 del colosso sudcoreano risulta più ricercata. Le sue dimensioni, adatte a diverse tipologie di ambiente, e le sue specifiche tecniche garantiscono infatti un’ottima riuscita, il tutto in rapporto ad un prezzo molto contenuto. La TV, che arriva alla risoluzione massima del 4K, oggi è in sconto sul famoso sito e-commerce.

Chiunque volesse acquistare la smart TV di Samsung, potrà beneficiare del 25% di sconto che corrisponde a 114 € in meno sul prezzo di base. Il costo finale sarà di 335,52 € con due anni di garanzia.

Smart TV Samsung Crystal 4K CU7000, le specifiche

Le dimensioni sono ottimali per una camera da letto di buone dimensioni, per la cucina o per un soggiorno. È questo il motivo per cui si tratta dell’esemplare più acquistato tra quelli marchiati Samsung su Amazon.

La Crystal UHD è realizzata davvero bene per quanto riguarda l’estetica, proponendo davvero pochissimo spazio per i bordi. La sua diagonale da 43″ favorisce l’angolo di visione, mentre la risoluzione in 4K concede agli utenti immagini incredibili. Ad occuparsi della qualità ci pensa anche il nuovo processore Crystal UHD 4K presente all’interno.

Nessun problema anche per quanto riguarda il suono, con l’audio surround 3D che in abbinamento con l’audio virtuale riesce a regalare un’esperienza sonora di primo livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.