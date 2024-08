Tutti i gamers online dovrebbero passare a questo provider fibra

La vita dei gamers online richiede un’attenzione particolare alla connessione internet. È una questione di vincere contro i proprio avversari. Vodafone ha studiato un’offerta che potrebbe cambiare la loro prospettiva di gioco. Si tratta di una connessione in fibra ottica fulminea, con cui dire addio ai lag.

Vodafone ha tagliato il prezzo da 27,90 euro a 25,90 euro al mese, offrendo agli utenti velocità e affidabilità senza limiti di traffico. Perché limitarsi a correre come una lumaca quando puoi sfrecciare come un ghepardo digitale?

I motivi per cui i gamers online dovrebbero scegliere Vodafone

Al giorno d’oggi, avere una connessione internet stabile è essenziale per tutti, ma per i giocatori moderni diventa una questione di vita o di… game over. Vodafone risponde a questa esigenza con cinque motivi convincenti:

Velocità da urlo: navigare tra mondi virtuali con una connessione fibra fino a 2.5 Gigabit/s è come passare dalla bicicletta alla Ferrari.

navigare tra mondi virtuali con una è come passare dalla bicicletta alla Ferrari. Chiamate illimitate: vuoi parlare al telefono con i tuoi amici mentre sei in battaglia online? Con Vodafone puoi effettuare chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali .

vuoi parlare al telefono con i tuoi amici mentre sei in battaglia online? Con Vodafone puoi effettuare . Zero limiti di traffico: streaming, download, upload… continuate a far girare il mondo digitale senza paura di finire i Giga. La tua connessione non conoscerà freni, come un cavallo selvaggio in una prateria di bit.

streaming, download, upload… continuate a far girare il mondo digitale senza paura di finire i Giga. La tua connessione non conoscerà freni, come un cavallo selvaggio in una prateria di bit. Copertura capillare: Vodafone arriva anche nei luoghi più remoti. Se giochi dal tuo rifugio montano o dalla tua isoletta segreta, niente interruzioni.

Vodafone arriva anche nei luoghi più remoti. Se giochi dal tuo rifugio montano o dalla tua isoletta segreta, niente interruzioni. Assistenza clienti: un team di esperti è sempre pronto a darti una mano. Se il tuo modem decide di fare sciopero, loro saranno lì per farlo tornare in carreggiata.

L’offerta include tutto: connessione fibra fantastica, chiamate nazionali illimitate, modem Wi-Fi e attivazione a prezzo scontato. Manca solo il popcorn!

Dunque, per tutti i gamers online, questa è l’offerta che potrebbe rivoluzionare la loro esperienza di gioco. Vodafone permette di dire addio ai buffering, ai tentennamenti e alle limitazioni di traffico. Un’occasione per navigare senza pensieri, con una connessione affidabile e super veloce.