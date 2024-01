Tutti lo vogliono e costa la metà, il Galaxy A23 5G a prezzo SUPER (-43%)

Quando tutti si focalizzano sui nuovi top di gamma lanciati da Samsung, c’è sempre quella parte di utenti che invece guarda dall’altro lato. Esatto, proprio lì dove ci sono quei dispositivi che costano poco offrendo comunque caratteristiche tecniche di rilievo. Uno dei capostipiti in assoluto è sicuramente il Samsung Galaxy A23 5G, smartphone provvisto di ottime specifiche che di solito va a ruba su Amazon.

Dotato di ben quattro fotocamere, di un ampio display e anche di una batteria praticamente inesauribile, questo telefono oggi costa quasi la metà.

Grazie allo sconto che Amazon concede su questo Samsung Galaxy A23 5G, il prezzo finale consisterà in una cifra di soli 201 €. Il risparmio dunque è di ben 148 €. Ricordiamo che gli anni di garanzia saranno due e soprattutto che basterà attendere al massimo due giorni per riceverlo direttamente a casa.

Il Samsung Galaxy A23 5G ha quattro fotocamere

Con un display da 6,6″ di tipo Infinity-V, questo Samsung Galaxy A23 5G garantisce un ampio angolo di visione. Il comparto tecnico spicca con 128 GB di memoria interna e con 4 GB di memoria RAM.

La fotocamera è davvero stupefacente con quattro sensori, di cui quello principale da 50 MP. In termini di batteria, niente paura: ci sono ben 5000 mAh.

Venendo alle conclusioni, è davvero difficile non affidarsi ad un dispositivo del genere, che effettivamente prende gli utenti per la gola con un prezzo così basso. Il Galaxy A23 5G è oggi disponibile per un totale di soli 201 € siccome c’è il 43% di sconto. Si risparmieranno pertanto quasi 150 €, cifra che in tasca di certo non fa mai male. Sono due gli anni di garanzia mentre sono circa 48 le ore da attendere per averlo a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.