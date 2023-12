Tutti vogliono l'ASUS Vivobook 15, il portatile oggi in sconto su Amazon

Numerosi computer sono arrivati in sconto su Amazon in questi giorni e stanno dimostrando di essere l’oggetto principale del desiderio degli utenti. Probabilmente il periodo natalizio ha stimolato le persone ad ad acquistare un nuovo PC portatile, anche se è da ammettere: di fronte ad un ASUS Vivobook 15 sarebbe difficile tenere il portafoglio in tasca.

Oggi questo prodotto è diventato di nuovo disponibile e con un piccolo sconto. Dalla sua parte c’è un design praticamente perfetto tipico del marchio ASUS e soprattutto delle specifiche tecniche molto interessanti.

Tornando a quello che è il prezzo, c’è uno sconto del 7% che consente alle persone di acquistare il computer per 649 €. Questo significa che sono ben 100 gli euro di sconto rispetto al solito, peraltro con due anni di garanzia e con la spedizione entro il 22 dicembre.

ASUS Vivobook 15, le specifcihe tecniche del notebook più amato

Partendo dall’estetica, il design è stato plasmato totalmente in alluminio per questo ASUS Vivobook 15. L’azienda ha voluto mettere in campo tutte le sue conoscenze mettendo a disposizione degli utenti un hardware da paura.

Si parte innanzitutto ad un processore Intel Core i5-1235U che con i 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD interno riesce a formare una squadra ineccepibile. Oltre a questo, ecco un monitor da 15,6″ di ampiezza con risoluzione in full HD a completare il quadro.

Quello che risalta subito all’occhio oltre all’estetica, è sicuramente il prezzo in bella mostra su Amazon. L’azienda ha deciso di offrire questo computer con uno sconto del 7% ulteriore, decurtando il prezzo di ben 100 €. Il costo finale sarà quindi di 649 € compresi due anni di garanzia e la spedizione rapida a casa entro il 22 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.