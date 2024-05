Ultimi giorni della promo Hostinger: piano hosting web a soli 2,99 euro

Hostinger si sta facendo notare nel mondo dell’hosting grazie alla sua straordinaria offerta. Infatti, in questi ultimi giorni della promo, puoi abbonarti al piano hosting web a soli 2,99 euro al mese. Questa è davvero un’ottima opportunità se devi lanciare il tuo sito web o vuoi migliorare quello che hai già.

Hostinger vanta un’esperienza ventennale nel settore dell’hosting condiviso e VPS. Per moltissimi utenti è diventando un punto di riferimento. La promozione attuale permette di attivare il piano Hosting WordPress con sconti fino al 75% e due mesi extra in regalo. L’offerta è disponibile sulla pagina dedicata del sito ufficiale di Hostinger, accessibile tramite il pulsante qui sotto.

Ultimi giorni della promo Hostinger: un’opportunità da non perdere

L’offerta di Hostinger riguarda il piano Premium ottimizzato per WordPress, il CMS per creare siti web. Questo piano, scontato del 75%, include 100 GB di memoria SSD, backup settimanali e traffico illimitato. Inoltre, puoi avere fino a 100 indirizzi email, certificato SSL gratuito per sempre e persino un dominio (del valore di 9,99 euro) gratis. La migrazione di un piano hosting già esistente è totalmente gratuita e gestita dallo staff di Hostinger.

Ci sono altri piani in offerta. Se cerchi prestazioni superiori, Hostinger offre anche il piano Business a 4,29 euro al mese. Con questo piano, le prestazioni sono cinque volte superiori rispetto a quello Premium, con 200 GB di memoria NVME e backup giornalieri. È inclusa la CDN gratuita, che permette di velocizzare l’apertura del sito per gli utenti all’estero.

E se vuoi il top del top, il piano Cloud Startup a 9,99 euro al mese potrebbe fare al caso tuo. Offre prestazioni doppie rispetto al piano Business e un indirizzo IP dedicato.

Approfitta di questi ultimi giorni della promo Hostinger per ottenere un piano hosting WordPress a partire da soli 2,99 euro al mese. Non c’è modo migliore per dare una marcia in più al tuo sito web!