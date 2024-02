Un computer PORTATILE di ASUS con i5 e NVIDIA GeForce in SCONTO

Lo sconto è considerevole così come il computer stesso. Il portatile di ASUS, il TUF Gaming F15, oggi giunge su Amazon con tutte le sue specifiche tecniche ad un prezzo unico.

Dotato di un hardware impeccabile e di un’estetica tipica dei PC da gaming, questo portatile costa oggi solo 899 € grazie al 19% di sconto.

L’ASUS TUF Gaming F15 su Amazon in sconto, le specifiche

Cosa bisogna dire riguardo a questo computer portatile di ASUS? Solo che è una vera scheggia ed è bellissimo esteticamente. Il design è infatti il pezzo forte di questo notebook, che infatti si articola in un trionfo di colori grazie alla retroilluminazione della sua tastiera.

Il TUF Gaming F15 consente agli utenti di giocare ad altissimi livelli visto che l’hardware al suo interno è completo. Tutto parte da un processore di 12esima generazione, l’Intel Core i5-12500H. Sono 16 i giga di RAM mentre sono 512 quelli disponibili con SSD di memoria. Il display è da 15,6″ e gode di 144 Hz di frequenza di aggiornamento oltre che di una risoluzione in full HD.

Chi ama giocare potrà affidarsi alla presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB dedicati.

In poche parole, quando si tratta di pesi massimi a salire sul ring ci pensa come sempre ASUS. L’azienda, che con questo computer portatile TUF Gaming F15 mette sul piatto ottime specifiche tecniche, mostra ancora una volta la sua grande qualità. Non è semplice trovare un portatile con scheda video dedicata ad esempio ad un prezzo così basso.

Basta infatti recarsi su Amazon per trovare il 19% di sconto disponibile con offerta a tempo. Sarà proprio grazie a questo che il prezzo totale sarà di soli 899 € con due anni di garanzia e spedizione entro fine settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.