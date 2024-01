Un mini PC a 100 € su Amazon da comprare ora, è un'offerta a tempo

Comprare un computer senza troppe pretese potrebbe essere una delle scelte degli utenti che ne hanno bisogno in casa. Oggi Amazon consente a tutti di farlo per pochi euro, siccome c’è un mini PC in sconto.

Sono due le grandi qualità che si possono avere portando a termine un acquisto del genere: spendere poco e soprattutto risparmiare molto spazio essendo le dimensioni veramente esigue. Con il 20% di sconto e con un coupon del 5% da applicare nella pagina di acquisto, questo mini PC di UXX è oggi disponibile per soli 100,69 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida.

Il mini PC di UXX che tutti comprano nel 2024

Le dimensioni sono in questo caso molto importanti: il mini PC di UXX arriva in sconto, ma l’aspetto primario è quello di riuscire a risparmiare grande spazio. Sembrerà quasi di non averlo, ma con le sue specifiche tecniche si farà notare.

Dotato di una memoria eMMC da 64 GB e della possibilità di collegare fino a due monitor in 4K, questo computer vanta anche un processore Intel Celeron N3350.

Insomma, siamo al cospetto di uno dei mini PC più acquistati, anche se non è tra i più performanti. Analizzando la fascia di pubblico che ne può avere bisogno, si può capire tranquillamente che non si deve deve avere la necessità di sviluppare grandi lavori o di avere grandi prestazioni.

Con le sue specifiche questo computer riesce a fare bene il suo lavoro, senza però spingersi oltre. Non avrete problemi ad utilizzarlo come PC di casa, per quelle operazioni di routine indispensabili. Il costo finale grazie al 20% di sconto e al coupon del 5% da applicare in pagina, scende a 100,69 €. La spedizione sarà a casa vostra entro questo giovedì.

