Un tablet da 10" con accessori in regalo, costa 99 € su Amazon

Per avere un tablet di buon livello non serve spendere troppi soldi e lo dimostra Amazon con le sue continue offerte. Oggi tra le fila del celebre sito e-commerce arriva un dispositivo di tutto rispetto prodotto da un’azienda semi sconosciuta. Si tratta del tablet da 10″ di SEBBE, che vanta anche diversi accessori come un caricabatterie da muro, un adattatore USB-C, un piccolo mouse, una cover a tastiera e anche una pellicola in vetro temperato.

Il suo prezzo di vendita oggi è inferiore del 33% rispetto a quello di base, per cui gli utenti potranno pagare il dispositivo solo 99,99 €. La spedizione è prevista entro venerdì e con un anno di garanzia.

Il tablet di SEBBE è in sconto su Amazon, la sua scheda tecnica

Il tablet da 10″, con risoluzione in alta definizione e con Android 13, dispone di una memoria RAM da 12 GB e di una memoria interna da 128 GB. Il processore è un octa-core da 2.0 GHz, mentre la batteria è da 6000 mAh. Non mancano ovviamente le fotocamere che sono rispettivamente da 5 MP e 8 MP.

Insomma, chi vuole acquistare un grande tablet di certo non deve andare su questo dispositivo, in quanto le sue possibilità sono limitate. Allo stesso tempo però c’è da essere realisti: chi è che ha bisogno di un prodotto di questo genere che sia super performante? Chiaramente solo coloro che lo usano per lavori molto particolari. In breve dunque questo tablet da 10″ può essere davvero utile per tutti, soprattutto ad un prezzo così concorrenziale.

Oggi il prodotto in questione, che arriva con almeno 5 prodotti aggiuntivi al seguito, costa su Amazon solo 99,99 € grazie al 33% di sconto disponibile. Gli utenti dovranno aspettare solo fino a venerdì per averlo peraltro con un anno di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.