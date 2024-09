UniSalute Dentista: le spese odontoiatriche non sono più un problema con questa polizza

UniSalute Dentista è la nuova polizza assicurativa pensata per garantire una copertura delle spese da affrontare dal dentista. Con questa polizza, infatti, è possibile sfruttare check up annuali, con interventi di igiene orale, beneficiando anche di una copertura per le spese impreviste e urgenti oltre che di sconti su tutte le principali prestazioni effettuate presso gli odontoiatri convenzionati.

La polizza proposta da UniSalute può coprire le esigenze di tutta la famiglia, anche per i più piccoli, andando eliminare i rischi di dover fare i conti con spese ingenti per la cura dei denti.. Per verificare le condizioni e attivare la polizza è sufficiente visitare il sito ufficiale di UniSalute, accessibile tramite il box qui di sotto.

UniSalute Dentista: tanti vantaggi, per tutta la famiglia

Scegliere UniSalute Dentista è la soluzione giusta per coprire le spese odontoiatriche, ordinarie e straordinarie. Questa polizza, infatti, consente di effettuare una visita di controllo annuale, per monitorare lo stato di salute dei propri denti ed effettuare un intervento di igiene orale.

La polizza, inoltre, garantisce una copertura fino a 1.500 euro per interventi chirurgici odontoiatrici e fino a 2.000 euro per le cure in caso di incidente stradale. Da notare, inoltre, che la copertura si estende anche a tutte le prestazioni odontoiatriche, garantendo sconti sulle tariffe dei principali interventi proposti dai professionisti convenzionati.

A disposizione degli assicurati c’è anche un servizio di consulenza telefonica. La polizza di UniSalute, inoltre, è per tutta la famiglia (sia per bambini che per adulti) e non solo per una sola persona (con uno sconto extra garantito in caso di attivazione di una versione familiare). In questo modo, è possibile sfruttare una copertura completa e ricca di vantaggi.

Per tutti i dettagli relativi alla copertura di UniSalute e per attivare la polizza è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.