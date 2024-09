UniSalute Uomo: la polizza su misura per le tue esigenze

La vita è un lungo viaggio pieno di sorprese, e non tutte sono positive. Fortunatamente, UniSalute Uomo è qui per aiutarti a vivere serenamente, offrendoti una polizza su misura per ogni evenienza, disponibile per uomini dai 14 agli 80 anni.

In caso di malattia, non è necessario spendere tanto. UniSalute Uomo ti offre l’indennità giornaliera di 50 euro in caso di ricovero con intervento chirurgico. E i ticket sanitari? Rimborsati anche quelli.

“Prevenire è meglio che curare”, dice il proverbio. Per questo, UniSalute ti permette di effettuare esami del sangue e delle urine a costo zero. Inoltre, hai un pacchetto annuale di visite specialistiche per tenere tutto sotto controllo.

Scontistica e prevenzione con la polizza su misura

Con UniSalute Uomo, avrai tariffe agevolate presso le strutture sanitarie convenzionati. Prezzi scontati per tutta una serie di prestazioni che altrimenti ti costerebbero tanto.

Una schiera di consulenti e assistenza telefonica h24 è pronta ad aiutarti, sempre. Potrai avere un infermiere o un fisioterapista a domicilio quando ne hai bisogno. Inoltre, ci sono i rimborsi dei ticket sanitari per le visite specialistiche, per gli accertamenti diagnostici e anche per quelli del Pronto Soccorso. Ogni anno potrai effettuare un’ecografia e gli esami del sangue e delle urine, sempre inclusi nel pacchetto e completamente gratuiti. Vai sul sito web ufficiale di UniSalute e calcola subito un preventivo. Appena chiudi la pagina, potrai decidere se ti conviene o meno.

Con la polizza su misura, UniSalute dimostra che prendersi cura della propria salute è più semplice di quanto si pensi. Tutto considerato, perché vivere con il timore di un problema di salute futuro quando c’è una soluzione così a portata di mano e a misura di paziente?