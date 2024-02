Uno smartwatch con meno di 40 EURO, ecco lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Chi stava aspettando il momento più propizio per acquistare un nuovo smartwatch, può affidarsi oggi ad Amazon. Il celebre sito e-commerce propone fatti di nuovo quello che è il prodotto più acquistato all’interno di tale ambito, ovvero lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active.

Grazie alla sua grande versatilità e soprattutto il prezzo basso, questo dispositivo riesce a dare una grande impronta: può infatti registrare informazioni importanti sul corpo e sul fitness. Il suo costo finale è di soli 39,90 € oggi, prezzo che lo certifica come il più venduto in assoluto su Amazon. Ricordiamo inoltre che ci sono due anni di garanzia a disposizione e anche la spedizione veloce.

Il nuovo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è completo e dura tanto

Grazie al suo splendido display LCD da 1,83″, lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active riesce ad essere molto soddisfacente nel mostrare le informazioni registrate. Non c’è problema nel monitorare l’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca ma anche tutte le varie attività fitness, oltre 100.

Il vero punto di forza sta certamente nell’autonomia, in grado di portare l’orologio ben 12 giorni di utilizzo continuo. È inoltre in grado di ricevere tutte le notifiche dei messaggi e anche le chiamate via Bluetooth.

Oltre a queste specifiche, c’è da ricordare un aspetto in particolare su questo Xiaomi Redmi Watch 3 Active: il gran rapporto qualità-prezzo. È impossibile trovare un prodotto di questa qualità ad un prezzo così basso, ed è per questo che tutti lo stanno acquistando. Acquistandolo oggi, si potrà ricevere già domani a casa e con due anni di garanzia a disposizione. Il prezzo è di soli 39,90 €.