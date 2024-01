Uno speaker WIRELESS potentissimo che costa solo 16 € su Amazon

Oggi tra le grandi offerte di Amazon c’è sicuramente anche quella che riguarda uno speaker portatile Bluetooth. La cassa in questione riesce a garantire un’ottima trasportabilità ma soprattutto una resa che lascia sorpresi gli utenti, soprattutto alla luce del prezzo che offre. Questo altoparlante infatti, secondo anche le migliaia di utenti che lo hanno acquistato, è un’ottima alternativa ai grandi brand.

Basta dare un’occhiata alle sue specifiche per capirlo, trovandosi di fronte ad un’ottima batteria, a comandi molto intuitivi e anche di fronte ad un bel design. Lo speaker Bluetooth di Sonkir costa oggi solo 16,99 € grazie al 15% di sconto. Lo riceverete a casa a partire da domani e con due anni di garanzia.

Il nuovo speaker wireless con Bluetooth 5.0 è in sconto

Con una qualità stereo 3D, questo speaker garantisce una resa audio davvero ottima. Il tutto può essere governato direttamente con i tasti fisici. Nessun problema di stabilità grazie al Bluetooth 5.0 e nessun problema di autonomia siccome la batteria integrata è da 1500 mAh, utili per garantire circa 6 ore di autonomia.

Gli aspetti principali da tenere d’occhio quando si acquista un nuovo speaker, oltre alle caratteristiche tecniche citate poco più in alto, sono sempre gli stessi. Tra questi c’è la comodità nel trasporto e questo altoparlante ne fa uno dei propri fiori all’occhiello. In più, deve esserci grande semplicità di utilizzo e i tasti fisici posti sulla parte superiore non sono altro che una netta dimostrazione di tutto ciò.

In poche parole, siamo di fronte allo speaker migliore in rapporto qualità-prezzo, per cui non bisogna esitare: oggi costa il 15% in meno per un totale di soli 16,99 € su Amazon.

