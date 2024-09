US Open: guarda la semifinale di Jannik Sinner in streaming

Jannik Sinner punta la seconda finale dello Slam di quest’anno affrontando Jack Draper nella semifinale degli US Open 2024. Il tennista italiano, numero 1 al mondo, ha sconfitto Daniil Medvedev nei quarti di finale con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 6-4, in quella che è stata una sorta di finale anticipata viste le eliminazioni di Alcaraz e Djokovic.

Sinner-Draper in streaming: cosa c’è da sapere

Jack Draper ha finora tenuto un percorso esemplare agli US Open 2024 non avendo perso nemmeno un set. Sarà una sfida dunque tutta una seguire tra due avversari che sono anche coetanei e amici, tanto da aver giocato insieme in doppio al torneo di Montreal.

Jannik Sinner sta invece andando a caccia del suo secondo titolo Slam, dopo il primo conquistato sempre quest’anno in occasione degli Australian Open. Un successo che gli consentirebbe di rafforzare ancora di più la prima posizione nel ranking.

