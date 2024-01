Va a ruba l'iPad Air 2022 su Amazon, prezzo BOMBA con offerta a tempo

Chi cercava l’iPad da acquistare per le proprie esigenze, probabilmente lo ha trovato oggi su Amazon. Il modello Air 2022 arriva oggi in sconto nella sua versione viola di quinta generazione.

Grazie ad uno sconto del 3% disponibile sul sito e-commerce, ecco che il prezzo scende a 679 € con due anni di garanzia e spedizione in un giorno.

iPad Air 2022 in sconto, le sue specifiche sono ottime

Prima caratteristica tecnica di cui tutti vogliono venire a conoscenza quando acquistano un iPad è la grandezza dello schermo. Questi Air 2022 ha un display Liquid Retina da ben 10,9″ con True Tone, utilissimo per guardare anche film e serie TV in altissima definizione.

Ovviamente non finisce qui visto che il pezzo forte è il processore M1 di Apple, utile anche per l’efficienza garantita a sua volta da una batteria che consente di arrivare tranquillamente fino a fine giornata. La memoria interna è da 64 GB mentre per quanto concerne le fotocamere, ecco un sensore da ben 12 MP sul lato frontale, così come sul posteriore.

Queste sono le specifiche che fanno pensare di diritto ad un utente qualsiasi di voler a tutti costi acquistare un iPad. Questo modello, essendo uno delle ultime generazioni, è accattivante soprattutto soprattutto per l’estetica, fatta di pochi bordi, frame squadrato e soprattutto di quella grandezza che attira tutti. Al suo interno poi ci sono ottime specifiche come si può leggere poco più in alto ed è per questo motivo che l’acquisto sarebbe sensato per svariate tipologie di utilizzo.

Oggi, grazie al 3% di sconto, Amazon consente a tutti di acquistare l’iPad Air per soli 679 €. Amazon garantisce la spedizione veloce in un massimo di due giorni e ci sono anche due anni di garanzia disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.