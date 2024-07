Vacanza estiva: carta o contante? Ecco la carta ideale per risparmiare

Quando organizzi una vacanza estiva, una delle domande che ti poni è questa: “Meglio carta o contanti?”. La risposta è più semplice di quanto pensi, grazie alla carta conto HYPE. Questo servizio bancario ti farà non soltanto risparmiare sulle commissioni, ma anche dimenticare di portare con te denaro contante.

HYPE offre un conto semplice da utilizzare, sicuro e soprattutto ricco di vantaggi. E ora, grazie alla promozione limitata, potrai ottenere un bonus di benvenuto fino a 25 euro. Basta registrarti o fare upgrade a uno dei piani HYPE utilizzando il codice promo CIAOHYPER.

Il bonus cambia in base al piano scelto: 5 euro per il conto HYPE base, 20 euro per il conto NEXT e 25 euro per il conto PREMIUM. Per ricevere il bonus, dovrete spendere almeno 50 euro con la carta nei 30 giorni successivi all’apertura del conto.

Quali vantaggi per la tua vacanza estiva?

Il conto HYPE Premium è il più vantaggioso, perfetto per coloro che pretendono il massimo durante le loro vacanze estive. Pagando soltanto 9,90 euro al mese, avrai a disposizione la carta di debito World Elite Mastercard con la quale potrai fare pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo.

Il pacchetto include anche l’assicurazione completa che copre viaggi, acquisti e persino furti agli sportelli ATM. Come extra, riceverai assistenza prioritaria direttamente su WhatsApp. Che cosa aspetti? Prima di partire, il consiglio è aprire il conto HYPE o effettuare l’upgrade.

Ricariche illimitate, prelievi gratuiti e bonifici istantanei senza costi aggiuntivi sono solo alcuni dei vantaggi che rendono HYPE la scelta giusta per una gestione del denaro senza stress. E non preoccuparti, perché la registrazione è semplice come compilare una cartolina dall’isola tropicale dei tuoi sogni: ti basteranno pochi minuti. Una volta aperto il conto, avrai subito accesso alla carta virtuale nell’app.

Quindi, scegli HYPE per la tua prossima vacanza estiva e dì addio alle problematiche connesse con i pagamenti in contanti.