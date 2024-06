Vacanze estive: cerchi un conto d'appoggio? Scopri i vantaggi di HYPE

Le tue vacanze estive sono ormai alle porte e, tra le tante cose a cui pensare, c’è anche la gestione del denaro durante il tuo viaggio. Per questo motivo, è importante scegliere un conto d’appoggio che sia pratico, sicuro e conveniente. HYPE, la soluzione di pagamento innovativa di Banca Sella, potrebbe essere la risposta perfetta alle tue esigenze.

Con HYPE potrai goderti le tue vacanze estive senza preoccupazioni. Un conto sicuro, conveniente e facile da usare, che ti accompagnerà in ogni tuo viaggio. Apri il tuo conto gratuitamente oggi stesso e inizia a pianificare le tue vacanze estive senza pensieri!

Perché scegliere HYPE per le tue vacanze estive?

1. Zero costi e zero pensieri: L’apertura e la gestione del conto HYPE sono completamente gratuite. Niente canoni mensili, niente commissioni nascoste: solo la tranquillità di avere un conto sempre a disposizione, senza costi aggiuntivi.

2. Carta prepagata Mastercard: Con la tua carta HYPE Mastercard potrai effettuare pagamenti in tutto il mondo, sia online che nei negozi fisici. Potrai inoltre prelevare contanti dagli sportelli ATM abilitati, senza commissioni, in Italia e all’estero.

3. Sicurezza garantita: HYPE è un istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia, quindi i tuoi soldi sono al sicuro. La carta è dotata di chip e tecnologia contactless per pagamenti rapidi e sicuri, e potrai monitorare le tue transazioni in tempo reale tramite l’app dedicata.

4. Risparmio facile: Con HYPE potrai creare dei “salvadanai virtuali” per mettere da parte i soldi per le tue vacanze in modo semplice e flessibile. Potrai impostare regole di risparmio automatico per raggiungere il tuo obiettivo più velocemente.

5. Cashback e vantaggi esclusivi: HYPE ti offre un programma cashback che ti premia con rimborsi sugli acquisti che effettui. Inoltre, con HYPE Premium potrai accedere a una serie di vantaggi esclusivi, come polizze assicurative per viaggi e acquisti, sconti su servizi e prodotti, e altro ancora.

6. Un’app per gestire tutto: L’app HYPE ti permette di gestire il tuo conto in modo semplice e intuitivo. Potrai controllare il saldo, effettuare pagamenti, trasferire denaro, attivare e disattivare la tua carta, e molto altro ancora.