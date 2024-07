Vai in vacanza? Scegli Saily e dì addio al roaming

Saily è la sim prepagata pensata appositamente per chi viaggia spesso. Con Saily, potrai finalmente dire addio alle tariffe roaming folli e goderti i tuoi viaggi senza pensieri.

Attivare la tua sim Saily è semplicissimo: basta acquistarla online o in uno dei tanti punti vendita autorizzati e ricaricarla con l’importo desiderato. A quel punto, potrai iniziare a navigare, chiamare e mandare messaggi in oltre 200 Paesi del mondo, senza costi aggiuntivi.

Perché scegliere Saily?

Saily è un servizio di eSIM internazionale che offre piani dati convenienti per viaggiatori in oltre 150 paesi. Utilizza eSIM, quindi non è necessario acquistare una scheda SIM fisica. Puoi installare l’eSIM sul tuo smartphone compatibile in pochi secondi. Offre una varietà di piani dati per soddisfare le tue esigenze, da pacchetti dati giornalieri a piani mensili con grandi quantità di dati.

Cosa offre Saily?

Ecco solo alcuni dei motivi per cui scegliere Saily per le tue prossime vacanze:

Nessun costo di roaming: Naviga, chiama e manda messaggi in oltre 200 Paesi del mondo senza costi aggiuntivi.

Naviga, chiama e manda messaggi in oltre 200 Paesi del mondo senza costi aggiuntivi. Tariffe convenienti: Saily offre tariffe competitive per chiamate internazionali e SMS.

Saily offre tariffe competitive per chiamate internazionali e SMS. Ricarica semplice e veloce: Ricarica la tua sim Saily online, tramite app o nei punti vendita autorizzati.

Ricarica la tua sim Saily online, tramite app o nei punti vendita autorizzati. Nessun vincolo contrattuale: Saily è una sim prepagata, quindi non hai nessun vincolo contrattuale.

Saily è una sim prepagata, quindi non hai nessun vincolo contrattuale. Copertura eccellente: Saily offre una copertura eccellente in oltre 200 Paesi del mondo.